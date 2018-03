Airbus Werk in Hamburg Finkenwerder. Quelle: Christian Charisius/dpa

Bei den deutschen Werken des Flugzeugbauers Airbus sind nach ZDF-Informationen bis zu 1.500 Arbeitsplätze in Gefahr. Airbus produziert in Bremen, Augsburg, Hamburg und Stade. Airbus erklärte, es seien "maximal 3.700 Stellen" in Europa betroffen.



Grund sind Probleme beim Militärtransporter A400M und beim Riesen-Airbus A380. Airbus zeigte sich "zuversichtlich, den meisten der betroffenen Mitarbeitern (...) neue Stellen anbieten zu können".