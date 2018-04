Bei dem Absturz kam auch Lech Kaczynski ums Leben. Quelle: Jacek Bednarczyk/PAP/dpa

Polen hat am 8. Jahrestag des Absturzes der Präsidentenmaschine im russischen Smolensk der Opfer der Katastrophe gedacht. Bei dem Flugzeugunglück am 10. April 2010 starben alle 96 Menschen an Bord, darunter der damalige Präsident Lech Kaczynski, Bruder des heutigen Vorsitzenden der Regierungspartei PiS, Jaroslaw Kaczynski.



Bis heute gibt es Streit um die Ursache der Flugzeugkatastrophe. PiS-Regierende und viele ihrer Anhänger sind der Überzeugung, der Absturz sei ein Anschlag gewesen.