Trümmer der abgestürzten Maschine. Quelle: Joaquin Hernandez/XinHua/dpa

Nach dem Absturz eines Passagierflugzeugs auf Kuba hat die Regierung in Havanna eine bis Sonntagnacht dauernde offizielle Trauerzeit ausgerufen. Flug DMJ 0972 war kurz nach dem Start am Freitag in Havanna abgestürzt. Dabei kamen wahrscheinlich mehr als 100 Menschen ums Leben.



Nach Angaben der Parteizeitung "Granma" wurden nur drei Frauen und ein Mann lebend geborgen. Der Mann sei kurz darauf gestorben. Mehrere Medien berichteten von 104 Passagieren und fünf Besatzungsmitgliedern an Bord.