Retter untersuchen die Trümmer. Archivbild

Quelle: Mohammadreza Abbasi/dpa

Die Ermittlung der Ursache des Absturzes einer ukrainischen Passagiermaschine bei Teheran hat begonnen. Iranische und ukrainische Experten hätten ihre Arbeit in einem Labor am Flughafen Mehrabad Teheran aufgenommen, gab der Leiter der iranischen Luftfahrtbehörde im iranischen Fernsehen bekannt.



Ihr Ziel sei die Auswertung der beiden schwer beschädigten Flugschreiber - des Flugdatenschreibers und des Aufzeichners der Geräusche in der Pilotenkanzel. Dabei geht es auch um die letzten Worte des Kapitäns.