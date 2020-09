Eine Rettungskraft steht neben einem Trümmerteil.

Quelle: Ebrahim Noroozi/AP/dpa

Bei dem Flugzeugabsturz im Iran sollen nach ukrainischen Angaben auch drei Deutsche ums Leben gekommen sein. Das twitterte der ukrainische Außenminister Wadim Pristaiko. Das Auswärtige Amt hatte zuvor auf dpa-Anfrage mitgeteilt: "Unsere Botschaft in Teheran bemüht sich mit Hochdruck um Aufklärung." Laut ukrainischen Angaben saßen insgesamt 176 Menschen in dem Flugzeug.



Die ukrainische Maschine war kurz nach dem Start in der Nähe des Flughafens von Teheran abgestürzt. Niemand überlebte das Unglück.