So sagte Gabriel zum Atomabkommen mit Iran, Deutsche und Europäer seien "sehr daran interessiert, dieses Abkommen zu erhalten". Angesichts der Sorgen in den USA hob er hervor, Iran müsse "jedes Detail in die Tat umsetzen". Dafür werde Deutschland gemeinsam mit Großbritannien, Frankreich und den USA "Druck machen".