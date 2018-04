Derzeit werden etwa 95 Millionen Barrel Rohöl am Tag gefördert. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Das Bündnis aus 24 Öl-Förderstaaten will bei einem Treffen in Wien ein weiteres Kapitel der Zusammenarbeit aufschlagen. So wird erwartet, dass die Allianz aus Opec- und Nicht-Opec-Staaten eine Verlängerung des gemeinsamen Förderlimits um neun Monate bis Ende 2018 beschließt.



Das Förderlimit sollte die 2015 und 2016 stark gefallenen Ölpreise wieder stabilisieren. Vor einem Jahr war es unter dem Eindruck des Preisverfalls beim Rohöl zu dem historischen Schulterschluss der Staaten gekommen.