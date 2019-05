Studenten in einem Hörsaal in Koblenz. Archivbild

Quelle: Thomas Frey/dpa

Die Zahl der Empfänger eines sogenannten Deutschlandstipendiums an deutschen Hochschulen ist im Wintersemester 2018/2019 um fünf Prozent auf rund 27.200 Studierende gestiegen. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit.



Mit dem seit 2011 existierenden Deutschlandstipendium will die Bundesregierung besonders begabte oder engagierte Studenten fördern. Die ausgewählten Studenten erhalten 300 Euro im Monat. Die Kosten teilen sich der Bund und private Stifter.