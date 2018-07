Die Linke fordert Investitionen in den Wohnungsbau. Archiv Quelle: Christian Charisius/dpa

Obwohl in Deutschland Sozialwohnungen fehlen, nutzen die Länder Fördermittel des Bundes in Millionenhöhe für andere Zwecke. So wurden im vergangenen Jahr knapp 7,6 Prozent der insgesamt 1,583 Milliarden Euro anderweitig investiert. Die Gelder sind zwar für den Wohnungsbau gedacht, die Länder dürfen sie aber auch anders investieren.



"Das ist politisch schlicht fahrlässig, da bundesweit über vier Millionen Sozialwohnungen fehlen", kritisierte die Linken-Bundestagsabgeordnete Caren Lay.