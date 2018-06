Agrarminister Christian Schmidt (CSU) Quelle: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Agrarminister Christian Schmidt (CSU) verlangt eine stärkere finanzielle Förderung ländlicher Räume in Deutschland. Er fordere "eine Land-Milliarde", ein Bundesprogramm mit einem Volumen von 250 Millionen Euro jährlich in der neuen Wahlperiode, sagte Schmidt der "Welt am Sonntag".



"Ländliche Räume gehören wieder ganz oben auf die Prioritätenliste der Bundesregierung." Arbeitsplätze, Ärzte, Einkaufsmöglichkeiten, Mobilität und kulturelle Angebote seien Grundlage für "gutes Leben auf dem Land".