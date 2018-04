Der EU-Haushaltskommissar Oettinger plant Kürzungen für Bauern. Quelle: Wiktor Dabkowski/ZUMA Wire/dpa

Deutsche Bauern und Regionen werden ab 2021 wohl weniger Geld aus Brüssel bekommen. EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger sagte der "Welt am Sonntag", dass sich auch in Deutschland "Landwirte und Regionen auf finanzielle Kürzungen einstellen müssen."



Die entsprechenden Fördertöpfe sollen nach seinen Worten um jeweils fünf bis zehn Prozent gekürzt werden. Einer der Gründe für die Reduzierung ist der Brexit. Voraussichtlich bis zu 14 Milliarden Euro an britischen Beiträgen werden fehlen.