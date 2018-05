Italiens Verteidigungsministerin Roberta Pinotti. Quelle: Massimo Percossi/ANSA/dpa

Italien zieht die Hälfte seiner 1.500 Soldaten aus dem Irak ab. Zugleich bereitet sich das Land darauf vor, als Teil einer internationalen Koalition Truppen nach Nordafrika zu schicken.



Die Trainingsmission in Niger soll die lokalen Sicherheitskräfte für den Kampf gegen Terroristen und Schlepperbanden ausbilden, wie Verteidigungsministerin Roberta Pinotti der Zeitung "La Repubblica" sagte. Auch in Afghanistan will das Land seine Truppen reduzieren.