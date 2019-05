Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD). Archivbild

Quelle: Paul Zinken/dpa

Außenminister Heiko Maas (SPD) will den Kampf gegen Antisemitismus in den Fokus der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020 rücken. "Antisemitismus ist leider in ganz Europa auf dem Vormarsch. Gerade Deutschland darf das nicht hinnehmen. Wir müssen Toleranz fördern", sagte er der "Bild am Sonntag".



Viele Migranten würden in ihren Heimatländern in der Schule mit Antisemitismus und Israelfeindlichkeit konfrontiert. Zugleich warnte er auch vor der "rechtsterroristischen Gefahr".