Der Brexit könnte schwere Folgen ür die Süßwarenbranche haben.

Quelle: Uwe Anspach/dpa

Der Brexit könnte auch für die deutsche Süßwarenbranche gravierende Folgen haben. 3.000 Beschäftigte seien hier von dem jährlich etwa 800 Millionen Euro schweren Export nach Großbritannien abhängig, wie der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie mitteilte.



Das sind circa sechs Prozent der Süßwarenproduktion in Deutschland, hinter Frankreich ist Großbritannien das wichtigste Exportland. Je nachdem, wie hart der EU-Austritt Londons ausfalle, wären dann Jobs in Deutschland in Gefahr.