Zwei umherstreunernde Eisbären am Nordpolarmeer. Archivbild

Quelle: -/WWF/dpa

Am Nordpolarmeer kommen Eisbären wieder Siedlungen gefährlich nahe. Die Bewohner des russischen Dorfes Ryrkaipij schlagen inzwischen mehrmals täglich Alarm. Das teilt die Umweltschutzorganisation WWF mit.



"Zum Ende des Sommers zieht es die Eisbären geballt an die Küsten", sagte ein WWF-Sprecher. Dort warten sie, bis sich Eis auf dem Meer bildet, um dann auf Robbenjagd gehen zu können. Wegen der Klimakrise bleibe das Meer aber immer länger eisfrei. In den Dörfern suchen sie etwa auf Müllhalden nach Nahrung.