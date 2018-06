Genervt wischt Wendy Bowman den Kohlestaub von ihren Möbeln, so wie jeden Tag. Die 83-Jährige lebt im Hunter Valley, 200 Kilometer nördlich von Sydney. Seit 60 Jahren ist sie Farmerin in dieser Region Australiens, die seit jeher von Landwirtschaft geprägt war. Doch jetzt wird das Tal Stück für Stück von Kohlefirmen aufgekauft. 18 Minen gibt es mittlerweile in direkter Umgebung ihrer Farm. Zweimal musste Wendy Bowman bereits vor dem Kohle-Tagebau zurückweichen. Ein drittes Mal will sie ihr Land nicht aufgeben. "Die Kohlefirma will das alles hier aufgraben. Sie behauptet, es sei ohnehin kein guter Boden. So ein Unfug!", schimpft Bowman. Solange sie lebt, will die resolute Farmerin gegen den ungezügelten Kohlehunger im Hunter Valley kämpfen.