Maduro kündigte in einer ersten Reaktion umfassende Ermittlungen und Konsequenzen an: "Egal wer fällt". Damit hat der Gewinner der umstrittenen und von einigen lateinamerikanischen Ländern nicht anerkannten Präsidentschaftswahlen von vor ein paar Monaten alle Karten in der Hand, um die ohnehin schon durch Inhaftierung, Hausarrest, Berufsverbot oder Exil de facto in ihre Einzelbestandteile aufgelöste Opposition endgültig zu zerlegen. In einer ersten Reaktion verurteilte das Bündnis für ein freies Venezuela "FAVL", dass die Regierung ohne jeden Beweis und in einer "unverantwortlichen Weise“ die Opposition für die Geschehnisse verantwortlich machte.