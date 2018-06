Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD). Archivbild Quelle: Michael Kappeler/dpa

Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries warnt vor möglichen negativen Folgen der geplanten US-Steuerreform für deutsche Firmen. Die SPD-Politikerin sagte in Berlin, "einige Aspekte des Entwurfes muten wie ein Einstieg in den Protektionismus an" und könnten grenzüberschreitend tätigen Unternehmen Probleme bereiten.



Zypries kritisierte außerdem, ein "Unterbietungswettbewerb" bei Steuern sei wenig sinnvoll - das gelte in Europa, aber auch im Verhältnis zu den Vereinigten Staaten.