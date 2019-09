Mann und Auto auf einer überfluteten Straße in Houston.

Quelle: Melissa Phillip/Houston Chronicle/dpa

Schwere Überschwemmungen im US-Bundesstaat Texas haben Medienberichten zufolge mindestens fünf Menschen das Leben gekostet. In der Umgebung der Großstadt Houston sowie in der Stadt Beaumont im Jefferson County seien drei Männer in ihren Autos von den Wassermassen überrascht worden und ertrunken, berichtete der Sender NBC.



Zudem sei ein 19-Jähriger durch einen Stromschlag gestorben, als er ein Pferd in Sicherheit bringen wollte. Ein weiterer Mann sei ertrunken in einem Graben gefunden worden.