Ägypten: Stadtansicht von Kairo

Quelle: imago

Eine inzwischen geschlossene Spezialklinik, die sich in Ägypten um Folteropfer gekümmert hat, ist mit dem deutsch-französischen Menschenrechtspreis ausgezeichnet worden. Seit seiner Gründung im Jahr 1993 habe das El-Nadeem Center etwa 5.500 Folteropfer betreut. Die vier Gründerinnen nahmen den Preis in der deutschen Botschaft in Kairo entgegen.



Ägyptische Behörden hatten die Klinik 2017 geschlossen. Die Regierung von Präsident Abdel Fattah al-Sisi streitet den Einsatz von Folter ab.