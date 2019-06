Mexikaner erinnern an die 43 verschleppten Studenten. Archivbild

Nach Foltervorwürfen im Zusammenhang mit den Ermittlungen zu 43 in Mexiko verschleppten Studenten ist Carlos Gomez Arrieta von seinem Posten als Staatssekretär für öffentliche Sicherheit im Bundesstaat Michoacan zurückgetreten. Er wolle damit die Untersuchung des Vorfalls erleichtern, teilte die Behörde mit.



Zuvor war ein Video aufgetaucht, in dem zu sehen sein soll, wie der Mann einen Verdächtigen verhört. Am Ende des Clips zieht ein anderer Polizist dem Gefangenen eine Plastiktüte über den Kopf.