Die zuständige Ministerin in NRW, Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser (CDU), verteidigt das Schulmilchprogramm: "Ich persönlich halte das für richtig, dass die Kinder auch Kakao trinken können, wenn sie geschmacklich mit der reinen Milch nicht klar kommen. Der Kalziumbedarf, den die Kinder täglich brauchen, ist hoch."



Diese Position kritisieren Ärzte wie Kinder- und Jugendmediziner Professor Alfred Längler vom Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke. Für ihn hat gesüßter Kakao nichts an Schulen verloren - auch wenn es nur eine Packung am Tag ist: "Damit bekommen die Kinder ein Übermaß dessen, was an Zucker gesundheitlich zuträglich ist. Das heißt, wir legen heute im schlimmsten Fall im Kindesalter die Wurzeln für eine Fehlernährung, die langfristig zu katastrophalen Gesundheitsfolgen führt."