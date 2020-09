Demnach hätten dem Umweltministerium am 16. September Beweise über die Listerienbelastung vorgelegen. Am 18. September habe das Ministerium dann das Regierungspräsidium in Kassel informiert. Spätestens an diesem Tag hätte die Öffentlichkeit gewarnt werden müssen, kritisierten die Verbraucherschützer. Ein Rückruf sei aber erst rund zwei Wochen später erfolgt. Warum die Behörden erst dann reagierten, habe das Ministerium gegenüber Foodwatch offen gelassen.



"Statt schnell zu handeln und für einen öffentlichen Rückruf zu sorgen, hat die hessische Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) offenbar zugeschaut, wie potenziell Listerien-belastete Wurst an Supermärkte, Fleischtheken und Krankenhäuser geliefert wurde", kritisierte Oliver Huizinga von Foodwatch. Sollte nach dem 18. September noch jemand an den Produkten erkrankt sein, trage Hinz eine Mitverantwortung dafür.