Anfang Juni gab Ford bekannt, ein Motorenwerk in Wales mit 1.700 Beschäftigten werde dicht gemacht. Es sei wegen Kostennachteilen und veränderter Nachfrage auf Jahre wirtschaftlich untragbar, sagte Europachef Rowley. Ebenfalls schließen werden eine Fabrik in Frankreich und drei Werke in Russland. In der Slowakei wird eine Anlage an den Zulieferer Magna verkauft.