Archiv: Ford-Chef Jim Hackett am 02.09.2016

Ford-Chef Jim Hackett versprach Investoren, entschlossen Maßnahmen zu ergreifen, um die Profitabilität zu steigern und die Rendite zu maximieren. Geschäftsbereiche mit unterdurchschnittlicher Leistung, die nicht "fit gemacht" werden könnten, erhielten schlicht kein Geld mehr. "Wir werden das Kapital umschichten", sagte Hackett, der vor rund einem Jahr das Steuer des wegen magerer Gewinnspannen bei Aktionären in Ungnade gefallenen Autokonzerns übernommen hatte.



Um die Ziele zu erreichen, soll auch das Angebot stärker den Vorlieben der Kunden angepasst werden. Konkret bedeutet das: In Nordamerika, wo vor allem Pick-up-Trucks und SUV's gefragt sind, werden künftig keine Mittel mehr in die Entwicklung traditioneller Limousinen gesteckt. Die einzigen solcher Modelle, die in die nächste Generation gehen, sind der neue Mustang und der Focus Active Crossover. Beide Wagen sollen 2019 auf den Markt kommen.