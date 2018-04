Die deutsche Industrie ist für eine Reform der Währungsunion. Quelle: Bodo Marks/dpa

In der Debatte um eine Reform der EU hat die deutsche Industrie mehr Mut von der Bundesregierung gefordert. "Die Bundesregierung muss den europäischen Reformkurs konstruktiv und mit eigenen Vorschlägen gestalten", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Joachim Lang.



Für die Industrie in Deutschland sei die Reform der Währungsunion von großer Bedeutung, so Lang. Stabile und risikoarme Bankensysteme seien "unumgänglich für Investitionen und Wachstum".