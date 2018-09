EU-Kommissar Günther Oettinger (Archiv) Quelle: Wiktor Dabkowski/ZUMA Wire/dpa

EU-Kommissar Günther Oettinger (CDU) hat wenig Hoffnung auf eine schnelle Einigung beim EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag. Er forderte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) auf, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mehr Zeit für eine europäische Lösung zu geben.



Er glaube zwar, dass es bis zum EU-Gipfel Fortschritte geben werde. "Aber es wird nicht eine Einigung in der Dimension herauskommen, wie es einige in der CSU erwarten", sagte Oettinger dem "Reutlinger General-Anzeiger".