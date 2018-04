Die EU-Kommission will mehr Steuern von Internet-Konzernen. Quelle: Thierry Monasse/dpa

Internetkonzerne wie Google und Facebook sollen nach dem Willen der EU-Kommission in Zukunft deutlich mehr Steuern in Europa zahlen. Abgaben sollen in erster Linie dort fällig werden, wo die Nutzer sitzen und wo Online-Erträge entstehen, teilte die Behörde mit.



Digitalkonzerne haben in den meisten EU-Ländern keine versteuerbaren Firmensitze. Zudem bündeln sie ihre Aktivitäten in Ländern mit niedrigen Steuersätzen. Facebook hat sein internationales Hauptquartier etwa in Irland.