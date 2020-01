Gebäudereiniger fordern neue Regeln.

Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Die Bundesinnung der Gebäudereiniger will die Mini-Jobs mit ihrer starren Einkommensgrenze von 450 Euro abschaffen lassen. Bei jeder Tarifsteigerung wirke die Grenze als "absurdes Instrument der Arbeitszeitverkürzung", sagte Innungsmeister Thomas Dietrich.



Laut Innung arbeitet ungefähr jeder dritte Gebäudereiniger in einem 450Euro-Mini-Job. Bei höheren Löhnen verkürzt sich so die Arbeitszeit, wenn die Verdienstspanne bereits ausgeschöpft ist. Das trifft den Arbeitgebern zufolge auf über 100.000 Beschäftigte zu.