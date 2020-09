Annalena Baerbock zu Libyen

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Nach der Libyen-Konferenz hat Grünen-Chefin Annalena Baerbock ein stärkeres EU-Engagement für Frieden in dem Bürgerkriegsland gefordert. "Europa trägt eine Verantwortung für seine Nachbarschaft. Jedes Vakuum, das die Europäische Union in der Vergangenheit gelassen hat, haben andere militärisch ausgenutzt", sagte Baerbock in Berlin.



Perspektivisch könne dabei "auch die Absicherung des Friedensprozesses durch die internationale Gemeinschaft stehen", sagte Baerbock weiter. So weit sei der Prozess aber noch nicht.