Frauen im Handwerk.

Quelle: Susann Prautsch/dpa/Symbolbild/Archiv

Die Grünen-Bundestagsfraktion hat die Regierung angesichts des Fachkräftemangels aufgefordert, Handwerksberufe für Frauen attraktiver zu machen. "Dass das deutsche Handwerk oft immer noch eine Männerdomäne ist, müsste nicht so sein", so die Mittelstandsbeauftragte Claudia Müller. Man könnte etwa Mutterschutz und Familienverträglichkeit verbessern.



Müller rügte, dass Anzahl und Anteil der Frauen in den letzten Jahren "nur minimal angestiegen sind und immer noch auf sehr niedrigem Niveau verharren".