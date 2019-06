Grüne: Sexuelle Identität ins Grundgesetz schreiben. Archivbild

Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Die Grünen wollen in den Grundgesetz-Artikel gegen Diskriminierung auch die sexuelle Identität aufnehmen. Das soll Teil eines "Aktionsplans für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt" werden, heißt es in einem Antrag, den die Bundestagsfraktion verabschiedet hat.



Dort heißt es, der Artikel schreibe in seiner jetzigen Form das "Unsichtbarmachen" von Diskriminierungen fort. Der Lesben- und Schwulenverband (LSVD) unterstützt die Grünen-Forderung. Auch die FDP befürwortet den Vorstoß.