Flüchtlinge an der griechisch-mazedonischen Grenze. Archivbild

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Nach Vorwürfen von Misshandlungen an den EU-Außengrenzen fordern die Grünen Vertragsverletzungsverfahren gegen die beteiligten Staaten. Es komme "auch zur Verletzung europäischen Rechts zum Beispiel in Griechenland und Kroatien", sagte Sven Giegold, Sprecher der deutschen Grünen-Abgeordneten im EU-Parlament, der "Passauer Neuen Presse".



Zuvor wurde berichtet, dass nationale Beamte unter anderem an den Grenzen in Bulgarien, Griechenland und Ungarn Menschenrechtsverletzungen begangen hätten.