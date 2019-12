Sollten Hamburger Polizisten eine Zulage bekommen? Archivbild

Die CDU fordert für Hamburgs Polizisten eine Metropolenzulage. Viele Beamte müssten einer Nebentätigkeit nachgehen, um sich das Leben in der Stadt noch leisten zu können, sagte der CDU-Bürgerschaftsabgeordnete Warnholz.



Eine Kleine Anfrage an den Senat hatte ergeben, dass 2018 von Polizeibeamten knapp 1.700 Nebentätigkeiten gemeldet wurden. "Es ist inakzeptabel, dass so viele Polizisten einer Nebentätigkeit nachgehen müssen, um den Lebensunterhalt für sich und ihre Familien zu sichern."