Theresa May ist Premierministerin von Großbritannien.

Quelle: Francisco Seco/AP/dpa

Im Streit über ihren Brexit-Kurs hat die britische Premierministerin Theresa May einen Kompromiss-Vorstoß der Opposition zurückgewiesen. May erteilte der zentralen Forderung von Labour-Chef Jeremy Corbyn nach einer dauerhaften Zollunion mit der EU eine Absage.



Laut May würde das Großbritannien nach dem Brexit daran hindern, eine unabhängige Handelspolitik zu verfolgen. Corbyn hatte May insgesamt fünf Bedingungen gestellt und dafür Unterstützung im Parlament für Mays Brexit-Pläne signalisiert.