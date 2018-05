Quelle: dpa

CDU und CSU wollen für Kinder von Flüchtlingen einen Wertekundeunterricht an Schulen einführen. Insbesondere für Flüchtlingskinder sei die "Beschäftigung mit dem deutschen Rechtssystem und der Werteordnung des Landes wichtig", heißt es in dem Entwurf eines Beschlusspapiers der Unions-Fraktionsspitzen.



Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte in Frankfurt am Main, sie unterstütze den Vorschlag, verwies aber auf die Zuständigkeit der Länder.