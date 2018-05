Jürgen Trittin (Grüne) warnt vor einem «Kalten Krieg 2.0». Quelle: Michael Kappeler/dpa

Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin hat die Forderung der USA nach der Verdopplung der deutschen Rüstungsausgaben zurückgewiesen. Die NATO sei für die kollektive Selbstverteidigung gut gerüstet, sagte Trittin zum NATO-Außenministertreffen am Freitag in Brüssel.



"Allein ihre europäischen Mitglieder - ohne die USA - geben dreimal so viel für Rüstung aus wie Russland." Die Forderung der USA sei daher "absurd", sagte der Bundestagsabgeordnete. "Wir brauchen keinen Kalten Krieg 2.0", so Trittin.