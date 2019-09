Entwicklungsminister Gerd Müller

Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) ist mit seiner Forderung nach einem EU-Afrika-Kommissar bei der künftigen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) abgeblitzt. In ihren Gesprächen zum Thema sei die Idee "als diskriminierend" angesehen worden, erklärte von der Leyen.



So sei unter anderem gefragt worden, warum es dann nicht auch einen Kommissar für Lateinamerika oder für Asien geben solle. Müller hatte in den vergangenen Jahren stets die Ernennung eines Afrika-Kommissars gefordert.