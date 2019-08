Proteste in Moskau.

Quelle: Pavel Golovkin/AP/dpa

Eine Woche vor der Kommunalwahl haben in Moskau erneut Hunderte Menschen demonstriert. Sie versammelten sich trotz eines Verbots, um faire und freie Wahlen einzufordern. In Sprechchören riefen sie unter anderem "Freiheit für politische Gefangene". Anders als in den Vorwochen hielt sich die Polizei zurück und ließ die Demonstranten durch die russische Hauptstadt ziehen.



Die Moskauer Justiz hatte Demonstranten gewarnt, sie müssten die "Verantwortung tragen", wenn sie trotz des Verbots auf die Straße gehen.