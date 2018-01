Söder (CSU) gilt als Kandidat für die Nachfolge von Seehofer Quelle: Peter Kneffel/dpa

Nach der Forderung der bayerischen Jungen Union nach einem personellen Neuanfang in der CSU hat Bayerns Finanzminister Markus Söder dem Parteinachwuchs Respekt gezollt. "Ich habe großen Respekt davor, was ihr für Verantwortung zeigt, welchen Mut ihr habt, was ihr euch traut", sagte Söder beim JU-Treffen in Erlangen.



Die JU hatte sich nach dem CSU-Bundestagswahlfiasko als erster Parteiverband offen gegen Parteichef und Ministerpräsident Horst Seehofer gestellt und seinen Rückzug gefordert.