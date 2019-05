Kinder mit Schwimmhilfen. Symbolbild

Quelle: Gregor Fischer/dpa

Nach dem tragischen Tod zweier Kinder in einem Gartenteich in Niedersachsen haben Bildungs- und Lebensrettungsexperten gefordert, Kindern möglichst früh das Schwimmen beizubringen.



Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) verlangte, Schwimmunterricht in Grundschulen flächendeckend ab der ersten Klasse einzuführen. "59 Prozent der Schüler, die auf eine weiterführende Schule wechseln, können nicht sicher schwimmen", sagte DLRG-Präsident Achim Haag der "Neuen Osnabrücker Zeitung".