Am Abend stellte Weber dann erstmals öffentlich sein Programm für den EU-Wahlkampf vor und sagte dabei den Nationalisten den Kampf an. Vor Vertretern der griechischen konservativen Partei Nea Dimokratia verwies er auf die Erfolge der Europäischen Volkspartei (EVP) in den vergangenen Jahrzehnten. Darauf könnten die Menschen auch in Zukunft vertrauen. Gefahr drohe von woanders: "Die Nationalisten sind die Feinde, gegen die wir 2019 kämpfen", sagte der EVP-Spitzenkandidat.