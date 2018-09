Außenminister Heiko Maas (SPD) fordert Verlässlichkeit von Trump. Quelle: Soeren Stache/dpa

Bundesaußenminister Heiko Maas hat von US-Präsident Donald Trump ein "Mindestmaß an Verlässlichkeit" in der Außenpolitik verlangt. "Es ist ganz einfach auch schwierig, Politik zu machen, bei der die Information oder die Fakten eine Halbwertzeit von 24 Stunden haben. Das wird so nicht funktionieren", sagte der SPD-Politiker.



Maas bezog sich damit auf die Kehrtwende Trumps in der Frage einer möglichen russischen Einmischung in den Präsidentschaftswahlkampf 2016.