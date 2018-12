Ärzte wollen für Shisha-Bars Kohlenmonoxid-Melder.

Quelle: Soeren Stache/dpa

Nach Ansicht von Ärzten sollten Kohlenmonoxid-Melder zur Pflicht in Shisha-Bars werden. In vielen Lokalen werde rund um die Uhr Wasserpfeifenkohle verbrannt. Dies führe zu hohen Werten von Kohlenmonoxid in der Raumluft. Das teilte die Ärztekammer Nordrhein mit.



Kohlenmonoxid kann den Transport von Sauerstoff im Blut blockieren. Eine Vergiftung kann zum Erstickungstod führen. Allein am Universitätsklinikum Düsseldorf wurden in diesem Jahr 40 Shisha-Raucher mit einer Vergiftung behandelt.