Kinder spielen an einem Tablet. Archivbild

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Kinderärzte fordern in einer Studie der Krankenkasse Pronova BKK die Beschränkung der Mediennutzung von Kindern. Die Zeit, die Kinder am Smartphone oder vor dem Tablet verbringen, nimmt laut den Medizinern in ihrem Alltag überhand, heißt es in einem Bericht, den die Krankenkasse veröffentlichte.



Neben der Nutzungsdauer seien außerdem die Inhalte der Videos und Spiele "problematisch". Krankheitssymptome wie Übergewicht, soziale Auffälligkeit und Lernentwicklungsstörung seien auf übermäßigen Medienkonsum zurückzuführen.