Sabine Nikolaus im Interview. Archivbild

Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Angesichts des Trends zu immer individuelleren Therapien in der Medizin hält die neue Boehringer-Deutschlandchefin Änderungen im Gesundheitssystem für nötig.



"Im Moment steht der Preis eines Arzneimittels im Zentrum", sagte Sabine Nikolaus. Ganz häufig sei der aber entkoppelt vom Nutzen. "Wenn Sie mit einem Medikament die Einweisung in ein Krankenhaus hinauszögern oder einen Mensch länger gesund halten können, dann ist das ein Wert an sich, der momentan noch recht wenig berücksichtigt wird."