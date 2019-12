Die Linke-Parteivorsitzende Katja Kipping.

Die Linke-Parteivorsitzende Katja Kipping hat gefordert, den öffentlichen Nahverkehr an Feiertagen kostenlos zu machen. "Wenn an Feiertagen Bus- und Bahnfahren ticketfrei möglich ist, erleichtert das Menschen, denen Bus und Bahnfahren bisher fremd ist, in diese Mobilitätsform reinzuschnuppern", sagte sie. Bus- und Bahnfahren müsse attraktiver werden, auch wegen der Klimaneutralität.



Dazu gehöre, neue Wege einzuschlagen. Ein Ansatzpunkt wäre die Einführung von fahrscheinfreien Tagen, so Kipping.