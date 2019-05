Die Linken-Parteichefin Katja Kipping.

Quelle: Jens Büttner/ZB/dpa

Linken-Parteichefin Katja Kipping fordert eine deutliche Erhöhung des Arbeitslosengeldes. "Das Arbeitslosengeld I schützt die Mehrzahl der Bezieher nicht vor Einkommensarmut", sagte sie den Funke-Zeitungen.



Der Abstand zwischen dem Arbeitslosengeld und einem Einkommen, bei dem kein Armutsrisiko mehr bestehe, sei zudem in den letzten Jahren größer geworden. Diese "Armutslücke" müsse geschlossen werden. "Die Arbeitslosenversicherung versagt in der Breite beim Schutz vor Armut", so Kipping.