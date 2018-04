Ein Fahrlehrer gibt einem älteren Mann Tipps beim Autofahren. Quelle: Anne-Sophie Galli/dpa

Etwa 3.300 ältere Autofahrer haben sich im vergangenen Jahr freiwillig testen lassen, wie fit sie noch am Steuer sind. Im Vergleich zu allen Rentnern mit Führerschein ist diese Zahl sehr klein.



Daher fordern die Unfallforscher der Versicherer eine verpflichtende Feedbackfahrt für alle älteren Autofahrer ab 75 Jahren. "Über 75-Jährige sind an drei Viertel der schweren Unfälle, an denen sie beteiligt sind, schuld", sagte der Leiter der Unfallforscher der Versicherer, Siegfried Brockmann.