Mädchen mit Kopftuch in der Schule.

Quelle: Wolfram Kastl/dpa/Archivbild

Politiker von CDU und CSU haben sich für ein Kopftuchverbot für junge Mädchen an Schulen ausgesprochen. Er sei der Überzeugung, "dass ein Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren in Bildungseinrichtungen ein wichtiger Schritt ist, um jungen muslimischen Mädchen ein freies, selbstbestimmtes und gleichberechtigtes Aufwachsen zu ermöglichen", so Christoph de Vries (CDU). Die Länder müssten aktiv werden.



Der Ex-Justizminister Bayerns Winfried Bausback (CSU) erklärte, in dieser Frage gelte der "Vorrang des Kindeswohls".